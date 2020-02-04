Песков оценил возможность переноса визита Путина в Китай из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поездка Владимира Путина в Китай планируется на вторую половину 2020 года, поэтому говорить о корректировках планов из-за коронавируса пока рано.

«Двадцатый год только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Визит, в целом, был запланирован на вторую половину года», – сказал Песков, уточнив, что поездка в КНР действительно есть в планах президента, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения между Россией и Китаем. «Мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений, в частности», – сказал Песков, добавив, что «нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет».

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что оперативный штаб информирует президента о развитии ситуации с коронавирусом. «Разумеется, это тема для получения информации фактически в режиме реального времени. Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует... Работа развернута, штаб работает. Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом (в России). Других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются», – сказал Песков.

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Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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