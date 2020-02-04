Эксперт: Вся мировая электроника оказалась под угрозой из-за коронавируса

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

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      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              Эксперт: Вся мировая электроника оказалась под угрозой из-за коронавируса

                 4 февраля 2020, 09:50
              Фото: Mark Schiefelbein/AP/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
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              Мировой рынок может столкнуться с сильнейшим дефицитом китайских компонентов, которые нечем будет заменить. Это будет знакомая ситуация – после аварии на атомной электростанции «Фукусима» уже возникал дефицит на японские компоненты. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

              Вся мировая электроника оказалась под ударом из-за угрозы остановки китайских производств на фоне разрастания смертельного коронавируса.

              «Ни российские производители, ни производители других стран не смогут воспользоваться перебоями в поставках из Китая. В мире нет мощностей, которые могут обеспечить такие объемы. Если ограничения будут длительными, это ударит по всей отрасли во всех странах. Сильнее всего по тем, кто в погоне за эффективностью минимизировал запасы и полагался на принцип Just In Time», - говорит газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

              По его словам, развитие в парадигме свободной беспошлинной торговли привело к высочайшей концентрации каждого вида производств по странам и компаниям. В итоге вся мировая электроника зависит от ряда стран. Например, в Китае сконцентрированы сборочные производства электроники, производства печатных плат, производства по корпусированию микросхем. «Хотя крупнейшие производители полупроводниковых чипов расположены вне Китая, в этом виде мировым лидером является тайваньская компания TSMC, но следующий передел по корпусированию микросхем зависит от Китая очень сильно. Когда говорят, что каждый второй чип китайского производства, это означает, что каждый второй чип скорпусирован в Китае», - объясняет Покровский.

              В этом он видит большую ошибку. Миру уже был преподан урок, когда после аварии на атомной электростанции «Фукусима» возник сильнейший дефицит на ряд японских компонентов, которые нечем было заменить, напоминает собеседник.

              Покровский надеется, что дефицит незаменяемых китайских компонентов, наконец, заставит отказаться от гиперконцентрации производств в одной стране. «Рано или поздно придется пересматривать принципы регулирования мировой торговли так, чтобы диверсифицировать риски и распределить производственные мощности по разным регионам. Это, конечно, невыгодно крупнейшим глобальным корпорациям, которые доминируют благодаря принципам свободной международной торговли и гиперконцентрации производств. Но зато выгодно национальным компаниям всех стран, которые за счет кооперации и конкуренции могут обеспечить устойчивое производство»,  - считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники.

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