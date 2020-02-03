Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынке нефти

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом, стороны обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов.

«По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка», – сообщается на сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин при необходимости может обсудить ситуацию на рынке нефти с руководством Саудовской Аравии.

Между тем, вечером в понедельник стоимость нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель впервые с января 2019 года.

Bloomberg сообщал, что проблемы на рынке нефти возникли из-за падения спроса в Китае на 20% в связи с распространением коронавируса, хотя до этого «Транснефть» сообщала, что это не влияет на экспорт нефти в КНР.