Клишас объяснил необходимость закрепления положений о Боге в Конституции

Сенатор Андрей Клишас заявил, что сохранение единства страны и вера в Бога обязательно должны быть отражены в Конституции.

«Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога, с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну. Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в конституции», – сказал Клишас, передает ТАСС.

По словам сенатора, в случае закрепления религиозных догм в Конституции Россия останется светским государством.

«С учетом положений статьи 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем», – заявил он.

Ранее также патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. Рабочая группа обещала, что обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога.

Газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах Бог упоминается в Конституции.