В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Представитель министерства здравоохранения Новой Зеландии сообщил о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране.

«Человек [с коронавирусом] прибыл в Окленд 26 февраля», – передает ТАСС со ссылкой на The New Zealand Herald слова представителя минздрава Новой Зеландии.

Ранее в пятницу госкомитет по здравоохранению Китая сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 78 тыс. 824 человек.

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