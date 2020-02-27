Международные наблюдатели не будут присутствовать на голосовании по Конституции

Международные наблюдатели не смогут аккредитоваться на предстоящее всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, для этого нет правовой базы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Памфилова заявила после заседания комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, на котором обсуждался вопрос даты голосования, что участие международных наблюдателей «не предусмотрено», на голосовании их не будет, передает ТАСС.

«Это уникальная общественно-политическая акция. Если кто-то захочет из зарубежных экспертов приехать и посмотреть, пожалуйста, мы все покажем. Но поскольку нет этой процедуры, нет международных договоров по наблюдению именно за этой процедурой, то у нас нет правовой базы для этого», – пояснила глава ЦИК.

Ранее в Кремле объяснили выбор даты голосования, отметив, что это не связано с днем рождения советского лидера Владимира Ленина.

До этого было определено время голосования по Конституции. День голосования было решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.