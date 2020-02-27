Минюст решил пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), не соответствует запросам общества, в этой части его пересмотрят, заявил замминистра юстиции Денис Новак.

Новак пояснил, что предложения по блоку, касающемуся нарушений ПДД, готовило министерство внутренних дел. При этом разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что главная цель нового КоАП не фискальная, в конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей.

Потому задача, которая стоит в части обеспечения безопасности дорожного движения, требует комплексного подхода.

По словам замглавы Минюста, требуется развивать инфраструктуру, наводить порядок в установке дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения.

Также он призвал развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, в том числе с помощью электронных средств.

Напомним, в конце января Министерство юстиции предложило ужесточить наказания для автомобилистов, однако это проект раскритиковали.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин отметил, что ужесточение штрафов не поможет уменьшить количество нарушителей на дорогах, а лишь спровоцирует ряд других проблем и ухудшит ситуацию в целом.

Не вносить проект нового КоАП в парламент в нынешнем виде просили и в Госдуме.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменятся наказания за нарушение ПДД.

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