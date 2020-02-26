Сурков: Украины нет, есть украинство – специфическое расстройство умов

Бывший помощник президента России Владислав Сурков считает, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов».

Политик считает, что будущее Киева, как и прошлое, возможно лишь через «принуждение силой к братским отношениям».

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?», – сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, передает издание «Актуальные комментарии».

Сурков отметил, что отношения Украины и России никогда не были простыми. По его словам, «Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным».

В то же время Сурков подчеркнул, что сам является «укрооптимистом» и верит «Украина со временем все-таки будет».

«Хохлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые», – добавил Сурков, отметив, что России придется участвовать в этих процессах.

Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся.

«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», – сказал Сурков.

Экс-помощник президента также отметил, что у украинского лидера Владимира Зеленского «легкость в мыслях».

«Не лох. Во всяком случае в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях», – сказал он.

Напомним, Сурков занимал пост помощника президента России с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.

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