Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи с началом торгов в среду пробил вниз уровень в 3000 пунктов впервые с 19 декабря 2019 года.

Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:05 мск, индекс снизился на 0,5%, до 2988,06 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,7% и составил 1436,44 пункта, передает ТАСС.