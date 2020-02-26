В Белоруссии назвали точную сумму компенсаций от России за «грязную» нефть

Белоруссия может получить от России 61 млн долларов компенсации за «грязную» нефть, которая оказалась в трубопроводе «Дружба» весной 2019 года, сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

По его словам, по протоколу Мозырский НПЗ успел переработать 563 тыс. тонн нефти, передает РИА «Новости».

«Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель – по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась... Таким образом, Беларусь может получить компенсацию – более 61 млн долларов», – рассказал Тищенко.

Ранее замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что Белоруссия подписала протокол о компенсации за поставки «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» из расчета 15 долларов за баррель.

Во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за ограничений Россией поставок «грязной» нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов.

Минск рассчитывал, что размер компенсации из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной российской нефти, составит около 70 млн долларов.