Тело мужчины нашли в чане с водой в Москве

В центре Москвы обнаружили тело 38-летнего рабочего из Рязанской области, сообщили СМИ.

Как передает АГН «Москва» со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел в понедельник. Руководитель ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обнаружил на месте тело 38-летнего рабочего из Рязанской области.

Следователи подчеркнули, что следов насильственной смерти у умершего не обнаружили, однако его труп находился в чане с водой.

Тело увезли в морг для выяснения причины смерти.