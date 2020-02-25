В СПЧ прокомментировали приговоры участникам дела «Сети»

Совет при президенте по правам человека прокомментировал приговоры участникам пензенской группы «Сеть» (запрещена в России), члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от шести до 18 лет заключения.

В материале «О чем не говорят защитники «Сети» на сайте СПЧ президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский отметил, что осужденные давно вышли из детского возраста.

По его словам, критики приговора в отношении фигурантов дела действуют по старому принципу: «я роман Пастернака не читал, но считаю, что он антисоветский...».

Мысловский отметил, что возмущение у всех несогласных с приговором вызвал факт применения пыток, также то, что «приговор основан только на показаниях обвиняемых, данных ими под пытками», а сам приговор «по своей сущности антигуманный».

«В отличие от врачей, физиков-ядерщиков, мультипликаторов, и даже журналистов, пишущих на правовую тематику, я пишу только после скрупулезного анализа имеющихся доказательств, и только то, что есть в материалах уголовного дела», – отметил он.

Мысловский напомнил, что из общих 14 лет лишения свободы Чернову А.С. 12 лет приходится за торговлю наркотиками, Иванкину М.С. из 13 лет – за торговлю наркотиками приходится 8 лет, а Кулькову М.А. из общего срока в 10 лет за наркотики пришлось всего 9 лет.

«Почему об этой части приговора молчат адвокаты, родители и «рассерженная общественность»? Какую часть приговора требует отменить почтенная публика?» – возмущен общественник.

Касаемо доказательств в деле, Мысловский заявил, что считает приговор обоснованным.

«В приговоре подробно изложены все показания обвиняемых о применении к ним пыток, но суд отклонил их, поскольку все эти показания в ходе следствия проверялись следователями военной прокуратуры и по ним было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления», – пояснил он.

По его словам, у суда было достаточно доказательств, включая подробные показания бывших участников «Сети» – И. Шишкина и Е. Зорина, материалы прослушивания телефонных переговоров, файлы из компьютеров обвиняемых, вещественные доказательства – пистолеты, гранаты и самодельная бомба из огнетушителя.

«А теперь я хочу сделать достаточно циничное утверждение: правда, даже сказанная против собственной воли, под пыткою, остается истиной, даже если ее нельзя использовать в качестве доказательства», – сказал Мысловский.

Она также добавил, что «единственное, с чем можно безоговорочно согласиться, так это с тем, что общество не ошиблось, выступив против пыток».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».