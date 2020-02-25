Пьяный учитель упал с парты в Татарстане

В Татарстане преподавателя школы уволили после того, как он появился на уроке в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 13 февраля в средней общеобразовательной школе №7 в городе Азнакаево, передает RT.

Видео с нетрезвым преподавателем появилось в Сети накануне. На кадрах видно, как мужчина шатается, сидя на парте, а затем падает на пол.

«13 февраля в МБОУ «СОШ №7 г. Азнакаево» учитель технологии был замечен в нетрезвом состоянии на рабочем месте. По факту случившегося проведено служебное расследование, работник уволен», – сообщили в управлении образования Азнакаевского района республики.

Отмечается, что с учениками и их родителями, ставшими свидетелями инцидента, была проведена этическая беседа.

В декабре 2018 года в интернете была опубликована видеозапись, на которой пьяный преподаватель бил школьника в классе.