Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек

Взгляд
25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 05:35  |  vz.ru
Разделы

Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
Перейти а раздел…

Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
Перейти а раздел…

Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
Перейти а раздел…

Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев

Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...

      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Демократы потребовали ввести санкции против России за «вмешательство в выборы»
              Украинцы разочаровались в новой властиДело «Сети» разрушило идеальный мир либераловПосол США в Москве может пострадать за нелояльность к ТрампуВ США назвали цель захода эсминца в Черное море
              Граждане Молдавии выступили за сближение с Россией и против вступления в НАТОПлощадь перед посольством России в Праге решили назвать в честь НемцоваАфриканский политик вляпался из-за женщин в кровавую мелодрамуРоссиянам пообещали аномально теплую погоду
              У Нидерландов появился «свидетель» запуска «Бука» по малазийскому BoeingСтало известно о гибели 13 турецких военных в Идлибе в результате авиаудараЦены на нефть резко снизились из-за ситуации с коронавирусомДетский хоккейный турнир в Тольятти завершился массовой дракой

              Главная тема


              Трамп по-своему видит примирение России и Украины

              глава мид


              Лавров отверг «неприемлемые намеки» США по поводу Сирии

              «Боже, опять срач»


              Украинская певица ответила на критику за поздравления с 23 февраля

              лазер и гиперзвук


              Путин рассказал о российском «оружии будущего»

              Видео

              «так не получится»


              Россия отказалась раскрывать Китаю секреты работы СПРН

              Ночные обыски


              Российских биатлонистов отбивают у итальянской полиции

              День Красной армии


              Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

              олигархический капитализм


              Англичане погубили бесплатное здравоохранение

              Самое лучшее


              Евгений Фатеев: Вообще-то мы очень богатые люди

              Другой ритм


              Вадим Жарко: Пора говорить о новом общественном договоре

              Эвакуация


              Анна Долгарева: От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?

              Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек

              25 февраля 2020, 04:58

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, выздоровели более 27,2 тыс. человек, говорится в сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

              По последним данным властей КНР, за сутки была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. человек, передает ТАСС.

              На ваш взгляд

               
              Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?


              Обсуждение: 111 комментариев

              Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки – 68 – было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 56 – в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается около 64,8 тыс. случаев заражения. В понедельник из медучреждений были выписаны более 2,1 тыс. человек.

              Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19, а Bloomberg увидел в коронавирусе угрозу для глобализации.

              В понедельник число жертв коронавируса в Китае достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек. В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............