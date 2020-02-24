Bloomberg увидел угрозу для глобализации из-за коронавируса

В странах «Большой двадцатки» считают, что распространение коронавируса угрожает замедлением экономического роста, а в мире задумались о вреде глобализации, при которой производства слишком сильно зависят от Китая, пишет Bloomberg.

На заседании министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой двадцатки» в Эр-Рияде отсутствовали представители Китая, которые сосредоточены на сдерживании вспышки заболевания. При этом неизвестно, насколько тяжелыми для глобальной экономики окажутся последствия коронавируса, приводит RT текст статьи агентства.

«Хотим ли мы все еще зависеть на 90-95% от цепочек поставок Китая для автомобильной, фармацевтической индустрий, авиационной промышленности или мы хотим привлечь внимание к последствиям данной ситуации, чтобы построить заводы, новые производства и стать более независимыми?», – заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Министр финансов Японии Таро Асо также заявил, что вспышка коронавируса стала риском для мировой экономики и может иметь серьезные макроэкономические последствия.

В МВФ отмечают, что распространение болезни уже привело к понижению прогнозируемого роста Китая с 6% до 5,6%.

«Посмотрите, что происходит: мы уже находимся в состоянии спада, уже существует торговая напряженность, уже страдают инвестиции, а теперь у нас есть и коронавирус», – отметил генсек Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа.

В статье отмечается, что даже если правительства стран увеличат спрос путем увеличения трат, это не решит проблему закрытых заводов в Китае.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза решили выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса.