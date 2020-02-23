Экс-депутат Рады раскритиковал бывшего коллегу за призыв не снимать водную блокаду Крыма

Украина намерена объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы и создать предприятие «Воды Таврии» для подачи воды в Крым, сообщил бывший депутат Верховной рады Сергей Хлань, призвав жителей Херсонской области выступить против этого решения Киева.

Хлань утверждает, что это будет означать приватизацию двух ключевых каналов Херсонской области, что отрицательно скажется на аграрном секторе региона и превратит его в «феодальный край», пишет ФАН.

Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко заявил, что Хлань намеренно нагнетает обстановку, настраивая жителей Херсонщины против «здравого решения» Киева.

«Я знаю этого персонажа, Сергея Хланя. Что он сделал, когда был народным депутатом от Херсонской области? Что он сделал для своих земляков? Ничего дельного. А сейчас пытается вызвать панику среди местных аграриев, убеждая их, что воду пустят в Крым, а им не останется. Это же бред! До водной блокады Крыма все работало. И сейчас будет работать! Пусть не путает народ и про приватизацию не врет», – заявил Журавко.

Бывший депутат Рады напомнил, что водная блокада Крыма длится с 2014 года. «Нынешним властям Украины нужно было давно снять эту блокаду. Это же геноцид народа, начатый Петром Порошенко. А Владимир Зеленский пришел якобы исправлять ошибки своего предшественника. Вот с этого и нужно было начать без всяких условий», – уверен украинский политик.

«Понятно, почему Хлань противится. Потому что он лично участвовал в блокаде Крыма. Конечно, он прямым текстом не скажет, что не хочет подавать воду на черноморский полуостров, жители которого добровольно решили выйти из состава Украины и присоединиться к России. Хлань будет нагнетать истерию. Но на самом деле аграрии Херсонского края больше всего пострадали от него самого и его товарищей, которые представляли край в Раде. Это все псы Порошенко, которые только и делали, что воровали, а сегодня трусливо лают из-за угла», – добавил Журавко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.

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