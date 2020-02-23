Эксперт по разведке объяснил веру людей в фейки

Большинство людей верит в лживую информацию в социальных сетях из-за существующих в их сознании стереотипов, сообщил эксперт по конкурентной разведке, профессор Евгений Ющук.

Так Ющук прокомментировал заявление Госдепа США о том, что Россия якобы занимается дезинформацией в соцсетях о коронавирусе.

«У людей есть такая функция в мозге – стереотипы. Это полезная функция, потому что не может каждый обыватель знать про 200 вирусов», – сказал он Ura.ru.

По словам эксперта, стереотипы упрощают картину мира. «С одной стороны это позволяет легче жить, с другой – паника разгоняется тоже легче. Преодолеть это можно благодаря разъяснениям специалистов на понятном языке в крупных СМИ», – сказал Ющук.

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Аналитик отметил также, что заявление американского внешнеполитического ведомства прозвучало в предвыборный период в США. Он пояснил, что политики в этой стране хотят эксплуатировать уже понятную тему – якобы имеющегося вмешательства России «во что-то американское».

По его словам, в России существует много различных конспирологических теорий, о которых пишут пользователи соцсетей. А власти США начинают эксплуатировать это в своих интересах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения Госдепа являются намеренным вбросом.

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