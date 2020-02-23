Лещенко рассказал об уместном употреблении мата

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что считает допустимым уместное употребление нецензурной брани.

«Вот проект «Музыкалити», который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу – и я могу сказать», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Понимаете, вместо «обалденно» я там где-то даже сказал какое-то матерное слово. Бывает так. Это не столь уж так, знаете, грязно. Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова», – добавил Лещенко.

Лев Лещенко выругался матом на шоу Максима Галкина на YouTube. Ролик опубликовали 12 декабря 2019 года. Певец предполагал, что нецензурное слово вырежут на стадии монтажа и оно не попадет в окончательную версию программы.

Накануне Лещенко прокомментировал порнографический клип группы Rammstein на композицию Till the End, в котором снялись в том числе девушки из Санкт-Петербурга.