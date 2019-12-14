Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал использование им нецензурной лексики в шоу Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале ТО Gazgolder.

По словам артиста, он ожидал, что брань вырежут на стадии монтажа, и она не попадет в окончательную версию программы, передает портал Nation News.

«Ну вылетела «птичка», ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», – отметил Лещенко.

Он добавил, что считает YouTube «достаточно закрытой историей», его смотрит «только продвинутая публика».

«Это же не общественное телевидение. Что мы не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», – сказал артист.

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