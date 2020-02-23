Самбурская объяснила желание уехать из России

Актриса Настасья Самбурская заявила, что хочет уехать из России на полгода, причиной этому стал «холод собачий».

Актриса опубликовала в своем Instagram снимок с подписью: «Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется».

В комментариях поинтересовались причиной такого желания. «Холод собачий», – заявила Самбурская.

На вопрос о том, куда бы она уехала, актриса сказала: «Как только я определюсь с местом, я там окажусь». Некоторые комментаторы при этом отметили, что нынешняя зима в России выдалась теплой и заявили, что Настасья еще не жила на Дальнем Востоке.

Ранее Самбурская назвала быдлом отдыхающих на Бали россиян.