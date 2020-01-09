Самбурская назвала быдлом отдыхающих на Бали россиян

Пользователи Сети раскритиковали пост актрисы Настасьи Самбурской, возмутившейся поведением россиян на Бали.

«Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!», – написала она в Instagram.

«Сиди дома у колодца», – посоветовал артистке пользователь @andrei_perov_7.

«Судя по убранству в вашей хате, вы сами так и путешествуете, максимум до колодца и в толчок на улицу», – ответила Самбурская.

«Принцесса, почему не обратилась непосредственно к нарушителям Вашего спокойного отдыха? С какой целью своим обращением всю свою аудиторию уравняла с этими ребятами? Для чего?» – спросил @mikhailuviatkin.

«Потому что мне не надо, чтобы мальчики достали телефоны и просили селфи потом, или втихаря мою ж<...> целлюлитную сняли и по пабликам раскидали, как это любят делать представители русского быдла. А к аудитории обращаюсь, чтобы почитали и задумались, что надо о людях думать», – отметила Самбурская.

«Езжайте на необитаемый остров, молодые ребята вне зависимости от национальной принадлежности часто отдыхают громко и весело. Бабульковый отдых на диких пляжах ищите»,– порекомендовала @ __chikipibarum__. Самбурская парировала, что согласна, если подписчица даст ей полмиллиона на отель.

«Да хоть два миллиона, надень беруши и сопи в две дырки со своими миллионами. Кому интересно твое старушечье кваканье?» – продолжила подписчица.

«Вы как раз и есть яркий представитель быдла с такими вот манерами», – ответила Самбурская.

Напомним, в мае Самбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством.

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