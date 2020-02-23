Девушка Маска не смогла определиться с полом будущего ребенка

Беременная девушка основателя SpaceX Илона Маска Клэр Элис Буше заявила, что разрешит своему ребенку самому выбрать гендерную принадлежность.

На вопрос пользователей Twitter, мальчика или девочку она ждет, женщина назвала ребенка нейтральным местоимением «они».

По ее словам, родители не станут загонять ребенка в рамки, в случае если он не почувствует себя представителем своего биологического пола.

Буше, известная также под сценическим псевдонимом Граймс, родилась в Канаде, однако шесть лет назад в интервью изданию Exberliner она рассказала, что детство провела с бабушкой-украинкой по материнской линии и часто слышала русскую речь.