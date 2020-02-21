Экс-министра обороны Украины заочно приговорили за призывы к терактам в России

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии общего режима за призывы к терактам в России.

Прокурор попросил суд приговорить Гриценко к девяти годам колонии, однако защита настаивала на оправдании, передает РИА «Новости».

Каждое из двух спорных высказываний политика обвинение оценило в шесть лет колонии, а в целом – в девять, «по совокупности эпизодов путем частичного сложения наказаний».

Также прокурор попросил после освобождения на четыре года запретить Гриценко заниматься «деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете».

В свою очередь адвокат Дмитрий Динзе заявил, что Гриценко в момент высказываний был защищен функциональным иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности на территории других стран. Адвокат попросил суд об оправдательном приговоре.

Подсудимый в зале суда отсутствовал, рассмотрение дела проходило в заочном порядке. Гриценко обвиняется в России по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к терроризму».

В сообщении на сайте СК указывается, что в 2014 и 2017 годах Гриценко, тогда уже не министр и не депутат, высказал мысль, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложить взрывать российские поезда с боевой техникой.

Также, по его словам, на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

Ранее Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи Гриценко.