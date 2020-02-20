Белоруссия и Египет договорились о совместном производстве беспилотников

Белоруссия и Египет подписали контракт на создание совместного производства беспилотников, заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков.

«Мы провели переговоры с египетскими партнерами и договорились о хорошем контракте, примерно около миллиона долларов, на поставку и создание здесь производства беспилотников, обучение специалистов», – цитирует БелТА Гусакова.

По его словам, Египет заинтересован и в белорусских разработках в сфере искусственного интеллекта, электротранспорта, биотехнологий.

Модели, которые страны намерены выпускать совместно, показали на выставке «Беларусь – Египет: партнерство, обращенное в будущее» в Новом Каире. Так, среди представленных моделей: «Бусел», комплексы «Мишень», «Ястреб» и «Буревестник МБ».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в настоящее время находится с визитом в Египте. Он провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире.

Ранее российские ученые создали нейросеть для улучшения «зрения» беспилотников.