Срочник умер в Оренбургской области

Срочник из города Краснокамск Пермского края скончался из-за болезни в одной из воинских частей Оренбургской области, сообщил глава администрации Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

«Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска Лев Пономарев. Со слов командира части, смерть произошла по врачебной ошибке. Мы не оставим данное происшествие без внимания и настаиваем на независимой судмедэкспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти. На данный момент вопрос взят на контроль», – сообщил Быкариз в соцсетях, передает ТАСС.

Глава администрации выразил соболезнования матери солдата и добавил, что власти окажут всю необходимую помощь. Минздрав Оренбургской области уточнил, что военнослужащий не проходил лечение в гражданских медучреждениях региона.

Также комиссия Центрального военного округа и правоохранительные органы проводят расследование. Там уточнили, что скончавшийся срочник проходил службу в одной из воинских частей Тоцкого гарнизона.

«По предварительным данным, военнослужащий 18 февраля 2020 года обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение воинской части и после первичного осмотра был госпитализирован с признаками острого респираторного заболевания. Военными медиками ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Несмотря на предпринимаемые меры, состояние военнослужащего ухудшалось, спасти его жизнь не удалось», – сказали в пресс-службе ЦВО.

В январе солдат-срочник скончался в одной из частей Росгвардии в Москве, медики диагностировали у него удушье.