Доллар вырос до 63,72 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 20 февраля, вырос на 14 копеек и составил 63,72 рубля.

Евро прибавил 8 копеек и достиг отметки 68,78 рубля, передает ТАСС.

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