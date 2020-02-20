Второй группе пассажиров карантинного лайнера разрешили сойти на берег в Японии

Вторая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двухнедельного карантина начала сходить на берег в портовом городе Иокогама. По данным японского общественного телевидения, на берег может сойти около 500 человек.

Отмечается, что примерно половина из этих пассажиров – иностранцы. На данный момент не сообщается, сколько среди них будет россиян. Всего на борту Diamond Princess остается 20 граждан России – две россиянки уже покинули лайнер в числе первых 443 пассажиров, получивших разрешение сойти на берег, передает ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом на судне Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, составляет 621 человек.

В понедельник коронавирус на круизном лайнере выявили у россиянки. Во вторник с подозрением на коронавирус госпитализировали супруга заболевшей россиянки.

В среду утром первая группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в городе Иокогама.

Ранее в МИД России раскритиковали действия японских властей в связи с ситуацией вокруг судна Diamond Princess. Японский профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро назвал ситуацию на круизном судне Diamond Princess «ужасающей».

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