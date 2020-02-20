Афросоюз решил отправить в Ливию военных наблюдателей

Африканский союз (АС) намерен разместить в Ливии миссию военных наблюдателей для контроля над режимом прекращения огня, заявил комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

Шерги подчеркнул, что «Афросоюз выступает за необходимость прекращения огня, соблюдение оружейного эмбарго, прекращение иностранных вмешательств в Ливию», передает ТАСС.

«Мы рассчитываем развернуть миссию военных наблюдателей для контроля над режимом прекращения огня и обеспечения связи между ливийскими сторонами. В связи с этим мы обсуждаем с ООН возможность направления совместной миссии АС-ООН по оценке перед развертыванием [миссии военных наблюдателей]», – цитирует Шерги Algeria Press Service.

По словам комиссара Афросоюза, глава комитета АС высокого уровня по Ливии, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сформировал контактную группу «для более активной деятельности и более эффективной координации международных усилий, направленных на поиск урегулирования ливийского кризиса».

«Эта группа будет собираться на уровне глав государств, правительств и министров для обеспечения непрерывности своей работы», – отметил Шерги.

Напомним, во вторник Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела, указав на нарушение эмбарго на поставку оружия и переброску иностранных боевиков в Ливию.

После этого Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа объявило о прекращении своего участия в работе военного комитета в Женеве.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам [ООН] соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку [наемного военного контингента] и выведя весь военный наемный контингент». Проект резолюции также призывает все страны «не вмешиваться в конфликт и не принимать меры», которые его усугубляют. Однако уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД