Россия увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе

В январе 2020 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил 21,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с январем 2019 года на 3,6%, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

По системе «Транснефти» в дальнее зарубежье было экспортировано 18,86 млн тонн нефтяного сырья, из которых 17,23 млн тонн – российские ресурсы, минуя «Транснефть» – 4,07 млн тонн, передает «Интерфакс».

Всего в январе в дальнее зарубежье было экспортировано 21,3 млн тонн российского нефтяного сырья.

Отметим, что в последнее время возникли проблемы с поставками нефти в Белоруссию, которая также хочет повысить цену на транзит сырья. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.

Ранее глава ВР Боб Дадли заявил, что уже в этом столетии начнет сокращаться глобальный спрос на нефть.