Глава BP спрогнозировал снижение спроса на нефть

Глобальный спрос на нефть начнет сокращаться уже в этом столетии, уступая место газу и другим источникам энергии, заявил глава ВР Боб Дадли, который в конце марта покинет компанию.

«Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», – считает Дадли.

Он выразил мнение, что «сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии». При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания, передает ТАСС.

Снижение цен на нефть Дадли также объяснил появлением третьего игрока на рынке нефти – США. На фоне роста добычи в США цены на нефть вряд ли вернутся к 100 долларам, поскольку возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, считает Дадли.

В прошлом году газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия перестала зависеть от цен на нефть. Так, доля экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим: доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит.