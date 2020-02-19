Газпром и австрийская OMV AG обсудили перспективы «Северного потока – 2»

Руководитель Газпрома Алексей Миллер и глава австрийской OMV AG Райнер Зеле провели переговоры о перспективах сотрудничества и реализации «Северного потока – 2».

«В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа», – сообщила российская компания, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе переговоров стороны отдельно уделили внимание вопросу «Северного потока – 2».

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявлял, что Россия сумеет найти судно для завершения строительства «Северного потока – 2». Он также отмечал, что европейские страны оказывают недостаточную поддержку «Северному потоку – 2».