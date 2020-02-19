Турция начала отвод сил от приграничного пункта в Сирии

Турецкие военные начали отвод сил, находящихся у сирийского приграничного населенного пункта Телль-Тамер, сообщают СМИ.

Подразделения начали выход из селений, расположенных у Телль-Тамера, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Причины вывода войск не сообщаются.

Население Телль-Тамера составляют преимущественно христиане-ассирийцы. Наступление сирийской вооруженной оппозиции, воюющей на стороне Турции, привело к перемещению большого числа его жителей в провинциальный центр Хасеке.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

Накануне в МИД России заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступали в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.