Шойгу и Хафтар обсудили обстановку в Ливии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, они обсудили обстановку в Ливии, сообщили в российском военном ведомстве.

«Девятнадцатого февраля состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром. В ходе диалога обсуждена обстановка в Ливии. Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что Шойгу и Хафтар подтвердили необходимость выполнения решений Берлинской конференции по Ливии.

«Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии», – добавляется в сообщении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД