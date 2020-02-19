Из Дамаска в Алеппо вылетел первый за восемь лет пассажирский самолет

Из аэропорта Дамаска в среду вылетел первый пассажирский самолет, направляющийся в Алеппо, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА, это первый рейс, который примет аэропорт Алеппо за последние восемь лет.

Напомним, в понедельник в Алеппо возобновил работу аэропорт.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД