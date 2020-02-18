Акции Роснефти рухнули из-за санкций США

После новостей о санкциях США против Rosneft Trading акции Роснефти провалились более чем на 5%, следует из данных биржи.

К 18.32 мск акции снижаются в цене на 1,75%, до 456,55 рубля, однако несколькими минутами ранее падали на 5,2% – до 440,7 рубля. Индекс Мосбиржи снижается на 1,07%, передает РИА «Новости».

Рубль также усилил снижение, потеряв дополнительно около 50 копеек после новости о санкциях. Так, курс доллара на 18.34 мск рос на 59 копеек, до 64,06 рубля, а курс евро – на 54 копейки, до 69,27 рубля.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро.