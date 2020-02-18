Подведены итоги «Недели безопасного Рунета»

В России завершилась «Неделя безопасного Рунета 2020», в рамках которой состоялись мероприятия по повышению цифровой грамотности, сообщили в Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Эксперты и участники «Недели безопасного Рунета» пришли к выводу, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по степени развития сферы кибербезопасности, передовых технологий и общественной осведомленности, сообщается на сайте РАЭК.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, в 2019 году бюджеты на кибербезопасность увеличились в среднем на 20%, однако реальные расходы не превышают показатели 2018 года.

Среди современных трендов в области кибербезопасности в России Плуготаренко выделил изменение «парадигмы защиты», когда задачей системы безопасности становится не предотвращение атаки, а максимально быстрое ее обнаружение. Также он отметил рост востребованности интеллектуальных систем защиты и влияние на рынок требований, стандартов, нормативов Центробанка, ФСБ, ФСТЭК.

Директор РАЭК подчеркнул, что основной целью киберпреступников являются данные, а наиболее распространенными методами атак являются заражение вредоносным ПО в сочетании с методами социальной инженерии.

«Каждая пятая кибератака направлена против частных лиц. Киберпреступники продолжают использовать неграмотность пользователей в вопросах обеспечения собственной безопасности», – отметил он.

Плуготаренко отметил важность повышения уровня цифровой грамотности населения, чтобы обезопасить себя от киберпреступников. Также, по его словам, необходим иммунитет от угроз и агрессии в Сети.

«Неделя безопасного Рунета» стартовала 11 февраля в формате Cyber Security Day, а завершилась 18 февраля Форумом цифровой безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы кибербезопасности России – постоянное явление.