В Кремле сочли постоянным явлением угрозы кибербезопасности России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угрозы кибербезопасности России – перманентное явление, однако инициативы России по созданию международных механизмов обеспечения кибербезопасности пока не находят ответа.

«Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания», – сказал Песков, передает ТАСС.

«Угрозы кибербезопасности России – это перманентное явление. Именно исходя из наличия постоянной угрозы, исходящей извне, принимаются меры по обеспечению кибербезопасности страны», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о новых санкциях США, в центре внимания которых опять находятся «русские хакеры». При этом посол России в США Анатолий Антонов, комментируя введение санкций, рассказал, что американской стороне неоднократно предлагалось наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности.