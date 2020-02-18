Названы высокотехнологичные источники финансирования терроризма

Террористы получают финансирование из дохода от онлайн-казино, хищений через подставные интернет-магазины и фишинговых атак, сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

«Произошла цифровая трансформация механизмов и каналов финансирования терроризма. Использование террористами в качестве источников доходов средств, получаемых от онлайн- казино, хищения денег через подставные интернет-магазины и сайты-двойники, от фишинговых и фарминг-атак, несанкционированного доступа к банковским ресурсам и криптовалютным биржам, направляет вектор борьбы с финансированием терроризма в виртуальную среду», – передает ТАСС слова Новикова на 13-м совещании руководителей антитеррористических центров государств – участников СНГ.

Он отметил, что «при сохранении природы и генезиса терроризма совершенно новое качество приобрела практика его реализации».

«И связана такая динамика главным образом с технологическими решениями нового класса, нового уровня», – добавил он.