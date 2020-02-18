На Украине отвергли идею совместного патрулирования границ Донбасса

Украинская сторона не рассматривает идею о совместном патрулировании границы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Нет, не идет», – цитирует РИА «Новости» ответ Авакова на вопрос, идет ли речь о совместном с ДНР и ЛНР патрулировании границы в Донбассе.

По словам Авакова, украинский лидер Владимир Зеленский говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.

«Это говорилось в рамках переговоров в «нормандском формате», когда наши коллеги предлагают посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас», – подчеркнул Аваков.

Он уточнил, что Украина рассматривает поэтапный выход на границу, но о совместном контроле границы речь не идет.

В то же время Аваков отметил, что совместное патрулирование с представителями местных общин в Донбассе еще возможно, но только если речь будет идти о том, чтобы допустить к патрулированию людей, которых эти общины выделят.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе необходимо обсуждать с ЛНР и ДНР.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский предложил, чтобы украинская сторона патрулировала границу в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ, ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе.

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