Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник, 18 февраля, в столичном регионе будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 4-6 градусов, по области – 2-7 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/c, местами порывы будут достигать 12-17 м/c. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба.

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