Грозный призвал Чехию не переживать из-за «сравнения с Чечней»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров прокомментировал сообщения о том, что чешский премьер Андрей Бабиш пожаловался на созвучие «Чехии» с «Чечней».

Как утверждают СМИ со ссылкой на Wall Street Journal, Бабиш якобы возмутился тем, что один из вариантов написания названия его страны по-английски (Czechia) выглядит похожим на Чечню. Бабиш, по сообщениям СМИ, опасается, что Чехию будут путать с Чечней, передает РИА «Новости».

«Передайте тем, кому претит сравнение с чеченцами, чтобы они были совершенно спокойны: до чеченцев им очень далеко! Пусть не переживают», – заявил Умаров в Instagram.

Умаров назвал Чехию «прекрасной страной» и тепло отозвался о ее жителях. Он выразил уверенность, что среди чехов найдется мало людей, которые «сильно переживают за сравнение с чеченцами». Чтобы их «успокоить», Умаров заявил: «Самые достойные мужчины этого мира сочли бы за честь называться чеченцами». Он подчеркнул, что среди таковых были «и непобедимые полководцы, и великие поэты разных времен», которые «считали для себя выдающимся достижением иметь дружбу с бесстрашными горцами, не знавшими ни корысти, ни страха».

Умаров также отметил, что «чехами» чеченцев «называли только те, кто, надеясь на тотальное численное и военно-техническое превосходство, веками пытался унизить» их «легкой победой, быстрым и безнаказанным порабощением». Он заявил, что «чеченцы не понимают языка высокомерия или угроз, а предпочитают язык мирного политического урегулирования».