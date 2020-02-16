Вернувшихся на родину троих россиян с лайнера Westerdam могут поместить на карантин

Из камбоджийской столицы Пномпеня в Санкт-Петербург вылетели трое россиян, находившихся на борту круизного лайнера Westerdam, сообщили в посольстве России в Пномпене.

В сообщении диппредставительства в Facebook говорится, что сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили ТАСС, что россиян после прибытия обследуют, при наличии симптомов ОРВИ их могут поместить на карантин.

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«У нас усиленный контроль, поэтому всех, кто прилетает, через него проводят, данные лица тоже будут проведены. Если с симптомы [ОРВИ] проявятся, то их направят на карантин в больницу», – сообщила представитель ведомства. По ее словам, если симптомов заболевания не будет, то россияне будут оставаться под наблюдением.

Напомним, лайнер Westerdam с 1 тыс. 455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Однако по настоянию Токио планы отменили. Власти Японии опасались возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Заход в свои порты лайнеру запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

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