Застреливший семейную пару у рынка в Калининграде оставил записку

Мужчина, застреливший семейную пару у Центрального рынка в Калининграде, оставил у себя дома записку с желанием отомстить, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что в доме стрелявшего провели обыск.

«Найдена записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны», – сказал источник.

Напомним, в Калининграде мужчина застрелил мужчину и его беременную жену. 13-летнего сына пары забрала бабушка, с ним работает психолог. Устроивший стрельбу мужчина решил свести счеты с жизнью. Он умер в реанимации.

Нападавший и убитая семейная пара долгое время враждовали. Сообщалось, что и убитая семейная пара, и стрелявший занимались продажей овощей, предположительно, скандал произошел из-за места для торговли.