Мужчина застрелил беременную женщину и ее мужа на улице в Калининграде

В Калининграде мужчина устроил стрельбу на улице, убита семейная пара, их сын-подросток получил ранение, сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источника РИА «Новости», стрельба произошла рядом с Центральным рынком. Нападавший «выстрелил в мужчину и женщину – они убиты – и ранил их сына».

Как сообщают очевидцы, убитая женщина была беременна.

Источник ТАСС сообщил, что стрельба велась из «нарезного охотничьего оружия».

Кроме того, источник сообщил, что «убитая была беременна».

Представитель СУ СК по региону Наталья Гацко подтвердила, что «мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован в лечебное учреждение».

В СК сообщили, что 63-летний подозреваемый пытался покончить с собой и был госпитализирован. Он умер в реанимации.

В СК сообщили, что мотивом убийства «стала личная неприязнь».

Открыто уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

РЕН ТВ сообщает, что «Бахрамов Ф. давно конфликтовал с мужчиной и женщиной из-за передела мест на рынке». Они судились «из-за точек, торгующих фруктами и овощами». Подчеркивается, что «конфликты и раньше приводили к рукоприкладству».

По предварительной информации, вооруженный карабином «Сайга» Бахрамов «поджидал пару». Когда те появились, Бахрамов «открыл прицельный огонь». При этом спастись «удалось только мальчику, который был поблизости – он убежал с раной».