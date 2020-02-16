Число заболевших на карантинном лайнере в Японии достигло 355 человек

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Като Кацунобу сообщил об увеличении общего числа зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess до 355 человек.

Выявлено 70 новых случаев заражения, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

В российском посольстве в Японии сообщили, что «ни у кого из россиян на судне коронавирус не подтвержден».

В пятницу с лайнера вывезли около 10 пассажиров старше 80 лет, у которых не подтвердили наличие коронавируса.

Сейчас судно находится у японского порта Йокогама.

Напомним, лайнер оказался в карантине, так как среди пассажиров был гражданин Китая (он сошел в Гонконге), у которого был обнаруженкоронавирус. На судне находятся 24 россиянина, в том числе дети.

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