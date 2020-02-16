Опубликовано видео с убийцей супружеской пары в Калининграде

В интернете опубликована видеозапись с места убийства супружеской пары в Калининграде.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Напомним, на улице в Калининграде мужчина застрелил супружескую пару, причем женщина была беременна. Сообщалось, что конфликт произошел из-за мест на рынке, где работали и убийца, и его жертвы. Устроивший стрельбу мужчина тоже решил свести счеты с жизнью. Он умер в реанимации.