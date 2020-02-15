Россия усомнилась в необходимости ряда наблюдательных постов Турции в Сирии

Москва сомневается, что некоторые из наблюдательных постов Турции в сирийской провинции Идлиб действительно нужны, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Он пояснил, что речь идет о постах «в глубоком тылу сирийской армии».

«Возникает вопрос, зачем они нужны», – приводит его слова ТАСС.

Обстановка в Сирии будет обсуждаться военными России и Турции в Москве в понедельник.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, при этом ряд турецких постов оказался окружен войсками Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД