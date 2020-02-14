Памела Андерсон попросила Путина о помощи

Известная актриса и модель, ныне защитница прав животных Памела Андерсон обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором поздравила Россию с 200-летием открытия Антарктиды и попросила его помочь сохранить природу шестого континента Земли.

Открытое письмо будет опубликовано на различных ресурсах и передано в администрацию президента России, передает РИА «Новости» сообщение представителя Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики, работу которой поддерживает Андерсон.

«Я призываю вас укрепить будущее историческое наследие России в регионе и встать на защиту Южного океана», – говорится в письме, датированном 14 февраля.

Андерсон призвала Россию внести свой вклад в сохранение шестого континента, поддержав присвоение статуса охраняемых районов Восточной Антарктике, морю Уэдделла и району Антарктического полуострова.

Зоозащитница отметила, что сегодня Антарктика и Южный океан сильно отличаются от того, что «увидели Беллинсгаузен и Лазарев» 200 лет назад. Она заявила, что регион в настоящее время «переживает острый климатический кризис и утрату биоразнообразия».

«Как глобальное сообщество мы можем выработать меры, благодаря которым эта драгоценная дикая природа будет сохранена в будущем», – отметила Андерсон.

В октябре Андерсон поблагодарила Владимира Путина за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.