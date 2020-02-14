Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 63 сирийских военных в провинции Идлиб, заявило турецкое Минобороны.

«По последним данным, в Идлибской зоне нейтрализованы 63 элемента сирийского режима», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском. После этого Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. Тогда же Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».

Перед этим президент Турции обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Он также заявил, что Анкара заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля.

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