США пригрозили Мексике санкциями за покупку российских вертолетов

Вашингтон не исключает введения санкций против Мексики в случае приобретения ею российских военных вертолетов, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Юго Родригес на слушаниях в одном из подкомитетов Палаты представителей Конгресса США.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессмен-демократ Дин Филлипс поинтересовался у представителя Госдепартамента, могут ли в отношении Мексики быть введены санкции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), передает ТАСС.

«На основании предварительной оценки кажется, что такая покупка может послужить причиной для потенциальных санкций в рамках CAATSA. Сегодня у нас нет дополнительных подробностей, но я готов предоставить вам более полный отчет на этот счет, когда он у нас будет», – ответил Родригес.

Филлипс попросил уточнить, разъяснил ли Вашингтон Мехико свою позицию по данному вопросу. «Мне представляется, что разъяснили на посольском уровне. Мне нужно проверить, чтобы подтвердить это», – сказал на это заместитель помощника госсекретаря.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку военных вертолетов. Он при этом добавил, что в Мексике уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Напомним, в апреле прошлого года предупредили о возможности введения санкций за покупку российских вооружений.